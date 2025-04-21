الرئيس عون عاد البطريرك الراعي في أوتيل ديو وإطمأن إلى صحته

عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح اليوم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في مستشفى أوتيل ديو وإطمأن إلى صحته بعد الجراحة التي أجريت له في وركه بعد تعثره وسقوطه أرضاً خلال قداس أحد القيامة الذي أقيم أمس في الصرح البطريركي في بكركي مما سبّب كسراً في الورك.



واطلع الرئيس عون على الحالة الصحية للبطريرك بعد نجاح الجراحة التي أجريت له، متمنيا له الشفاء العاجل.



وشكر البطريرك الراعي رئيس الجمهورية على زيارته.