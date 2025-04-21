فضل الله: هناك أولويات على ‏الحكومة أن تعالجها أولا ثم تأتي الطروحات المرتبطة بكيفية حماية السيادة الوطنية

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله على أن "هناك أولويات على ‏الحكومة أن تعالجها أولًا ثم تأتي الطروحات الأخرى المرتبطة بكيفية حماية السيادة الوطنية من خلال ‏استراتيجية وطنية".



وقال خلال إحياء "حزب الله" ذكرى شهيديه علي نجيب بيضون ومحمد علي أحمد ‏بيضون في عيترون وذكرى أربعين على تشييع شهداء ‏البلدة: "هذه الأولويات حددناها بأربعة وهي: ‏أولاً، أن تتوقف الاعتداءات الصهيونية على بلدنا، والتي شهدنا الكثير منها في الأيام الأخيرة. ‏ثانياً، طرد الاحتلال من كل حبة تراب من أرضنا الجنوبية. ثالثاً، أن يُحرّر جميع أسرانا الذين خطفوا على أيدي العدو أو أَسروا في أرض المعركة. رابعاً، إعادة إعمار قرانا والبيوت التي هدّمها العدو الإسرائيلي".

وأضاف: "عندما تنجز هذه الأمور يمكن أن نتحدث عن استراتيجية دفاعية من أجل حماية سيادة بلدنا".‏