القس قصاب في رسالة الفصح: على الكنيسة اليوم أن تقبل الموت كما يسوع لتحيا معه

اعتبر رئيس الطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان القس جوزيف قصاب أننا "إذا أردنا أن نلخّص أسبوع الآلام وأحد القيامة يمكننا أن نقول إن يسوع مات ليحيا العالم. فالكنيسة اليوم لكي تحيا يجب أن تموت بنفس الطريقة. لأنها عبد ليسوع والعبد ليس أفضل من سيده".



وقال في رسالة الفصح: "لأن موت يسوع كان مرفوقاً بالقيامة. فموت الكنيسة أيضاً إذا حصل بنفس أسلوب يسوع سوف يكون مرفوقاً بالقيامة. وقتها، لن يكون صلب وموت وقيامة المسيح مجرد حدث تاريخي حصل قبل 2000 عام. بل حدث يحصل اليوم وكل يوم نتذكر فيه موت وقيامة الرب، في العشاء الرباني وفي المعمودية وفي علاقات الكنيسة وفي شهادتها وإرساليتها. تلك هي دعوة الكنيسة أن تموت مع المسيح".



وسأل: "ماذا يعني أن تموت الكنيسة مع المسيح في واقع كنائسنا اليوم؟". وقال :"يعني أن تتوقف عن التغني بماضي كنائسها وأجدادها وأمجادها وأن تتوقف أن تعيش على الذاكرة، وأن تبدأ بالدخول في إختبارات روحية حقيقية لتعيش في الحاضر. يعني أن تتوقف عن الإهتمام بالشكل على حساب المضمون، عبادةً وحياة. يعني أن تحب الناس أكثر من الأنظمة والقوانين. يعني أن تصغي إلى كلمة الله وتجدد حياتها وخدمتها على ضوء كلمة الله. يعني أن تكون كنيسة نبوية تشبه يسوع بأنها وإن وصلت الى هناك، أن ترتضي بأن تصلب وتموت بين لصين هما في نظر العالم لا ينتميان إلى الأخيار والأبرار".