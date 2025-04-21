بري تابع تطورات الأوضاع الميدانية في الجنوب واتصل بقائد الجيش معزيا

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري تطورات الأوضاع الميدانية في الجنوب على ضوء مواصلة إسرائيل إعتداءاتها وخرقها لبنود وقف إطلاق النار والقرار الأممي 1701، والتي بلغت ذروتها أمس بغارات وإعتداءات مكثفة طاولت مناطق لبنانية واسعة في الجنوب ولاسيما في كوثرية السياد وحولا وأرنون وقرى اقليم التفاح ومرتفعات جبل الريحان، متسببة بسقوط عدد من الشهداء والجرحى.



ولهذه الغاية، أجرى بري إتصالاً بقائد الجيش العماد رودولف هيكل إطلع منه على وقائع الإعتداءات الإسرائيلية، ومقدماً التعازي بشهداء الجيش الذين سقطوا في بلدة بريقع كما بالشهداء المدنيين.



وأكد أن ما قامت به إسرائيل أمس وطيلة الأسابيع الماضية هو محاولة مكشوفة للتشويش على الإلتزام الجدي للبنان الذي نفذ ما هو مطلوب منه لجهة تطبيق بنود وقف إطلاق النار، في وقت تمعن فيه إسرائيل بإستباحة سيادة لبنان واللبنانيين وقرارات الشرعية الدولية.



وقال: "الرحمة للشهداء كل الشهداء والشفاء العاجل للجرحى".