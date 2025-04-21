نواف سلام نعى البابا فرنسيس: لبنان يخسر سنداً متيناً

برحيل الحبر الأعظم، البابا فرنسيس، يخسر لبنان سنداً متيناً، ويخسر العالم رجل المحبة والسلام، نصير الفقراء والمهمشين، المعروف بتواضعه وقربه من الناس. هو الذي وقف دوماً إلى جانب لبنان، ولطالما صلّى له ورغب بزيارته.
كل العزاء لحاضرة الفاتيكان، والمسيحيين عموماً، وكل محبّي الحبر… pic.twitter.com/0yp8HBBtiB
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafasalam) April 21, 2025
برحيل الحبر الأعظم، البابا فرنسيس، يخسر لبنان سنداً متيناً، ويخسر العالم رجل المحبة والسلام، نصير الفقراء والمهمشين، المعروف بتواضعه وقربه من الناس. هو الذي وقف دوماً إلى جانب لبنان، ولطالما صلّى له ورغب بزيارته.
كل العزاء لحاضرة الفاتيكان، والمسيحيين عموماً، وكل محبّي الحبر… pic.twitter.com/0yp8HBBtiB