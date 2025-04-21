عودة: سلوكنا في الحياة سيحدد نوع القيامة التي ستواجهنا في اليوم الأخير

أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أن "سلوكنا في هذه الحياة سيحدد نوع القيامة التي ستواجهنا في اليوم الأخير".



وقال في عظة قداس اثنين الفصح في كاتدرائية القديس جاورجيوس: "إذا كنا نسلك بحسب وصايا الله التي اختصرها لنا الرب بوصية المحبة (مت 22: 40)، ونعمل الصالحات التي وضعها لنا الرب لنسلك فيها (أف 2: 10)، فإننا سنقوم إلى قيامة حياة. أما إذا عملنا السيئات، فسنقوم إلى قيامة دينونة (يو 5: 29)".



وأضاف: "حمل لنا يوحنا المعمدان في إنجيل اليوم البشارة بمن هو أعظم منه، الذي عمد الخليقة بدمه على الصليب ماحيا الآثام ومانحا الحياة الأبدية، لذا علينا أن نحافظ على لباس معموديتنا أبيض نقيا لنكون أهلا لقيامة الحياة في اليوم الأخير. هذه دعوتنا اليوم، أن ننطلق مجددا، ونشارك في الحياة التي منحنا إياها الله، حياة الرب يسوع القائم من بين الأموات، سالكين كما علمنا الرب بأفعاله النابعة من محبته العظمى".