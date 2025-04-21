أحمد قبلان معزيًا بالبابا: اللحظة لحظة تاريخ وأرض وسماء وقداسة إنسان

عزى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بالبابا فرنسيس.



وقال في بيان: "بكل صدق ومحبة نتقدم بأحرّ التعازي إلى جميع الأخوة المسيحيين واتباع الديانات السماوية في العالم بوفاة البابا فرنسيس الذي ساهم بتأكيد الروح السماوية والقيم الإنسانية كرابط ضروري بين الخلق والناس، ودعا إلى التلاقي الوثيق بين الأديان كأساس لصوت الأبدية وميزان الرب الضامن لخلقه ورعيته بالأرض، وندد بالظلم سيما ظلم أباطرة العالم والقوى الفاسدة التي تعيش على الإضطهاد والقتل والحروب والفظاعات. اللحظة لحظة تاريخ وأرض وسماء وقداسة إنسان، ولا شيء أعظم من صوت الأبدية الصادع بالمحبة والرحمة والرأفة والعدل والأمان لخلقه الله وناسه".

