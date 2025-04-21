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فضل الله معزيًا برحيل البابا: للحفاظ على روحه الإنسانية ودعواته لوقف الحرب
أخبار لبنان
2025-04-21 | 07:34
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فضل الله معزيًا برحيل البابا: للحفاظ على روحه الإنسانية ودعواته لوقف الحرب
تقدم العلامة السيد علي فضل الله بالتعزية إلى الكنيسة الكاثوليكية والمسيحيين عامة برحيل البابا فرنسيس "الذي كان من دعاة الحوار الإسلامي المسيحي، ومن الساعين لمد جسور التعاون بين أتباع الرسالتين الإسلامية والمسيحية".
وأشار في بيان إلى "الروح الانسانية التي عاشها البابا الراحل واحتضانه للفقراء وسعيه لكي يسود منطق العدالة والانسانية والسلام في العالم ومواقفه الداعية لوقف الحروب والانتهاكات المستمرة ضد حقوق الانسان وخصوصًا من العدو الاسرائيلي ودعواته المستمرة إلى وقف الحرب على غزة"، مؤكدًا أن "يكون لهذه المواقف وهذه الدعوات أثرها في استمراريّة الحفاظ على معانيها وأهدافها من قبل الأتباع وكل الحريصين على البشرية ومصيرها في ظل استمرار الحروب وتصاعد الهوّة بين الفقراء والأغنياء على مستوى العالم".
وختم مشددًا على أن "نعمل جميعًا على حفظ مسيرة الحوار الإسلامي المسيحي التي يمثل لبنان النموذح الأبرز لها على مستوى الشرق والأرض التي يمكن أن تحمل معانيها السامية إلى الغرب وكل أرجاء المعمورة".
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