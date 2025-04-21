شيخ العقل معزيًا بالبابا فونسيس: رمزية عالمية للسلام والحوار بين الأديان

عزى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى بالبابا فرنسيس.



وقال في بيان: "ببالغ التأثر تلقينا اليوم نبأ وفاة قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس، وإذ نعرب عن عميق أسفنا لهذا المصاب الجلل، فإننا نتقدم باسم مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بأحرّ التعازي لإخواننا المؤمنين، أتباع الكنيسة الكاثوليكية ولجميع الأخوة المسيحيين في بلادنا والعالم، ولدولة الفاتيكان وللسفارة البابوية في لبنان.



في هذه المناسبة الحزينة المترافقة مع مناسبة الفصح المجيد، فإننا نستعيد في ذاكرتنا العديد من المواقف والكلمات للراحل الكبير التي أكدت حبه للبنان وشعبه، والتي كرسته رمزية عالمية للسلام والحوار بين الأديان، ونصيرًا دائمًا للقيم الإنسانية والروحية، وداعية محبة لمد الجسور بين شعوب الأرض كافة ونشر ثقافة التسامح والتفاهم وحفظ حقوق الإنسان.



عزاؤنا وعزاء البشرية جمعاء فيما تركه قداسة الراحل من بصمات مضيئة في ضمير الإنسانية ومن دعوات راسخة لعيش الأخوة والمحبة والسلام، آملين أن يبقى نهجه مستمرًا في الكنيسة الكاثوليكية ولدى جميع المرجعيات الروحية، لنصرة المستضعفين والمعذبين في الارض، وأن تظل تعاليمه حية في عقول العالم وذاكرة التاريخ".