مخزومي: لتظل رسالة البابا فرنسيس الإنسانية النبيلة حية في ضمير العالم

برحيل قداسة البابا فرنسيس، يفقد العالم رجلاً كرس حياته لخدمة السلام والمحبة والتقارب بين الشعوب والأديان، ويفقد لبنان صديقاً محبا وحريصا على معنى العيش المشترك والوطن الرسالة.

إن رحيل قداسته يُعدّ خسارة كبرى للإنسانية جمعاء، وللكنيسة الكاثوليكية التي قادها بحكمة وتواضع وشجاعة… pic.twitter.com/uLL7aC4ijT — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) April 21, 2025

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس": "برحيل قداسة البابا فرنسيس، يفقد العالم رجلًا كرس حياته لخدمة السلام والمحبة والتقارب بين الشعوب والأديان، ويفقد لبنان صديقًا محبًا وحريصًا على معنى العيش المشترك والوطن الرسالة. إن رحيل قداسته يعد خسارة كبرى للإنسانية جمعاء، وللكنيسة الكاثوليكية التي قادها بحكمة وتواضع وشجاعة في مواجهة التحديات. نتقدم بأحر التعازي من الكرسي الرسولي ومن جميع المؤمنين في الكنيسة الكاثوليكية. فلترقد روحه بسلام، ولتظل رسالته الإنسانية النبيلة حية في ضمير العالم".