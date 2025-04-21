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أبو كسم: رجاؤنا أن يبقى إرث البابا فرنسيس نبراسا ينير دربنا
أخبار لبنان
2025-04-21 | 11:33
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أبو كسم: رجاؤنا أن يبقى إرث البابا فرنسيس نبراسا ينير دربنا
أكد مدير المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبدو أبو كسم، في بيان، أن "كلمات الحبر الأعظم البابا فرنسيس التي توجّه بها إلينا عن لبنان في آخر زيارة لنا إلى الفاتيكان قبل ثلاثة أشهر، ستبقى حاضرة على الدوام، حيث أبدى تفاؤله بتحسن الوضع في لبنان بعد انتخاب رئيس جديد، وقال: لبنان في قلبي وفي صلاتي".
أضاف أبو كسم: "بوفاة البابا فرنسيس نخسر حبراً أعظم تميّز ببساطته وبنضاله من أجل عالم يسوده السلام والعدل والحوار بين الأديان. لقد حمل قداسته صليب المرض ومشى إلى دنيا الحق حاملاً في قلبه كل المحبة للبنان وللقضايا العادلة، داعياً على الدوام إلى رفع الظلم ومساندة الفقراء والضعفاء. وفي السنة اليوبيلية للكنيسة جمعاء التي تحمل شعار "حجاج الرجاء" أملنا ورجاؤنا أن يبقى إرث قداسته نبراساً ينير دربنا وسعينا إلى ترسيخ الأخوة الانسانية وبقاء لبنان رسالة للحرية وأرضاً للتنوع وكرامة الانسان. المسيح قام".
أخبار لبنان
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