تيمور جنبلاط ناعيًا البابا فرنسيس: كان رمزًا للإنسانية وداعية للسلام العالمي

عبر رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" والحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط عن أسفه وحزنه على رحيل البابا فرنسيس "الذي كان رمزًا للإنسانية وداعية للسلام العالمي".



وقال جنبلاط: "إني إذ أشعر بالأسف والحزن على رحيل البابا فرنسيس، أتقدم باسمي الشخصي وباسم الحزب التقدمي الإشتراكي من الكرسي الرسولي والكنيسة الكاثوليكية بأخلص مشاعر العزاء لرحيل الحبر الأعظم، داعيًا له بالرحمة، وأن تبقى رسالته الإنسانية خير ذكرى له حول العالم".



وأضاف: "إن البابا الراحل كان مثالًا يحتذى للسلام والإنسانية ونصرة الفقراء والمحرومين، وهو لم يتوان يومًا عن ذكر لبنان في دعواه وصلاته، على أمل أن يظل وطن الرسالة كما أحب أن يشير إليه دائمًا".