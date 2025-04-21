وزير الصحة إلتقى الراعي مطمئنًا إلى صحته

زار اليوم وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مستشفى أوتيل ديو، واطمأن إلى صحته بعد العملية التي أجريت له.



وتمنى له السلامة التامة واستعادة العافية سريعًا.