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عقيص لـ عشرين 30: لا يجوز توقيف أي أحد بموضوع حرية التعبير بل التعويض عن الضرر

أخبار لبنان
2025-04-21 | 16:41
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عقيص لـ عشرين 30: لا يجوز توقيف أي أحد بموضوع حرية التعبير بل التعويض عن الضرر
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عقيص لـ عشرين 30: لا يجوز توقيف أي أحد بموضوع حرية التعبير بل التعويض عن الضرر

أكد النائب جورج عقيص ان " القضاء في لبنان يحمي الحريات والكرامات، والمعركة الاساسية يجب ان تكون معركة استعادة السيادة ومعركة حصر السلاح غير الشرعي وتسليمه للدولة وهذا شرط مطلوب للقيام بمعركة الاصلاح".

وقال في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر شاشة الـLBCI "في الوقت نفسه الذي كنت اترأس فيه لجنة فرعية لدراسة قانون الاعلام كنت اتعرض لحملات كاذبة ومفبركة".

واضاف "اصدار قانون جديد للاعلام يضع مبادئ معيّنة ولا يجوز بحسبه توقيف اي أحد في موضوع حرية التعبير بل التعويض عن الضرر الذي يُلحَق بالآخر".

وتابع "أطمح أن يكون الاعلام وسيلة لمكافحة الفساد وليس لتغطيته أو تغذيته".

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