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الصادق: تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر يحفظ تنوع العاصمة

أخبار لبنان
2025-04-22 | 04:01
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الصادق: تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر يحفظ تنوع العاصمة
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الصادق: تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر يحفظ تنوع العاصمة

أعلن النائب وضاح الصادق تقدمه باقتراح قانون معجل مكرر، يحفظ تنوع العاصمة وعيشها الواحد، ويضمن المناصفة المطلوبة في المجلس البلديّ بين المسلمين والمسيحيين.

 

وقال إنّه يعيد “حق مدينة مسلوب منذ عقود من خلال إلغاء جملة من المادة 67 من قانون البلديات والتي تعطي السلطة التنفيذية في مدينة بيروت الى المحافظ، وبالتالي إعادتها إلى مكانها الطبيعيّ لدى رئيس المجلس البلديّ اسوة بباقي بلديات لبنان عمومًا”.

 

واشار إلى أنّه مطلب رئيسيّ لأهل بيروت،والذي لطالما اشتكى منه البيارتة لسنوات وسنوات داخل المنازل والمكاتب خلف ابواب مغلقة”.

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