الرئيس عون: أمامنا تحدّيات كبيرة من أبرزها إعادة الإعمار بدعم من الدول الشقيقة

أكّد رئيس المجلس الوطنيّ الاتحاديّ في الإمارات، صقر غباش، لرئيس الجمهورية جوزاف عون حرص رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد، على وحدة لبنان وبناء الدولة الوطنية الجامعة لكل أطياف الشعب اللبنانيّ.

كما أكّد الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال الرئيس عون: “العلاقات اللبنانية–الإماراتية متجذّرة، وأتطلّع إلى زيارتي لأبو ظبي للقاء الشيخ محمد بن زايد وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين”.

وأضاف: “أمامنا تحدّيات كبيرة، من أبرزها إعادة الإعمار بدعم من الدول الشقيقة”.

وشدّد على أنّ أي مسألة خلافية تُحلّ بالحوار، ولا أحد في لبنان يريد العودة إلى الحرب.

وأبدى تفاؤله “بوجود التصميم والإرادة”.