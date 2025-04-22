الخارجية اللبنانية ستستدعي السفير الايرانيّ على خلفية تغريدته عن نزع السلاح

قررت الخارجية اللبنانية استدعاء السفير الايرانيّ لدى لبنان مجتبى أماني، خلال الايام المقبلة، على خلفية تغريدته عن نزع السلاح.

وكان أماني كتب منشوراً يوم الجمعة الماضي على حسابه على «إكس»، رأى فيها أن "مشروع نزع السلاح مؤامرة واضحة ضد الدول".في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تزويد الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة والصواريخ، تمنع دولاً من تسليح وتقوية جيوشها، وتضغط على دول أخرى لتقليص ترسانتها أو تدميرها تحت ذرائع مختلفة". وأضاف: "بمجرد أن تستسلم تلك الدول لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضة للهجوم والاحتلال، كما حصل في العراق وليبيا وسوريا."

وأشار أماني إلى "أننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نعي خطورة هذه المؤامرة وخطرها على أمن شعوب المنطقة، ونحذر الآخرين من الوقوع في فخ الأعداء". ورأى أن حفظ القدرة الردعية هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال، ولا ينبغي المساومة عليه.