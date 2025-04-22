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مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان دعا الكنائس إلى قرع الأجراس يوم دفن البابا

أخبار لبنان
2025-04-22 | 06:41
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مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان دعا الكنائس إلى قرع الأجراس يوم دفن البابا
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مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان دعا الكنائس إلى قرع الأجراس يوم دفن البابا

دعا مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان الكنائس الكاثوليكيّة في لبنان – رعايا وأديار وكنائس – إلى قرع الأجراس يوم دفن قداسة البابا فرنسيس، بعدما يحدده رسميًّا الكرسيّ الرسوليّ، عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا (بتوقيت بيروت)، حدادًا على راحة نفس قداسة البابا فرنسيس، ورفع الصلوات والتضرّعات على نيّته.

 

وأعلن المجلس تلقّيه “بحزنٍ عميق، نبأ انتقال قداسة البابا فرنسيس إلى حضن الآب السماويّ، بعد حياةٍ كرّسها بكليّتها للمسيح يسوع وللكنيسة، ناقلًا إليها فرح الإنجيل من خلال تعاليم ومسيرة راعوية امتدّت إلى المهمّشين والفقراء والمتألّمين، وباثًّا فيها روح الانحناء نحو كلّ إنسان موجوع ومتألّم”.

 

وقال: “نلتمس من كلّ كاهن كاثوليكيّ أن يقدّم قدّاسًا واحدًا لراحة نفس قداسته، وندعو كل مؤمن ومؤمنة، وكلّ منتسب إلى أخويّة أو حركة رسولية أو منظمة كاثوليكيّة، إلى تلاوة المسبحة الوردية على هذه النيّة”.

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