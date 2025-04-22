نصائح من فوج اطفاء بيروت لمواجهة العاصفة الرملية

أعلن فوج اطفاء بيروت سلسلة نصائح تتعلق بكيفية مواجهة العاصفة الرملية المرتقبة:



- البقاء في الداخل.

- إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام.

- استخدام فلاتر الهواء أو المكيّفات ذات الفلاتر لتنقية الهواء الداخلي.

- ارتداء الكمامات عند الخروج.

- شرب كميات كافية من الماء.

- غسل الوجه والأنف والعينين جيّداً في حال التعرّض للغبار

- تفادي القيادة وقت اشتداد الغبار.

- تشغيل أضواء السيارة في النهار إذا اضطُررتم للقيادة.

- الاحتفاظ بأدوية الطوارئ وخصوصا لمرضى الربو أو الحساسية في متناول اليد.

- عدم التسبب بإشعال النيران أو استعمال المفرقعات الناريّة.