الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الطاقة يعيد النظر بآليات ترخيص الآبار

أخبار لبنان
2025-04-22 | 07:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الطاقة يعيد النظر بآليات ترخيص الآبار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الطاقة يعيد النظر بآليات ترخيص الآبار

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي في بيان، أنه بناء على توجيهات وزير الطاقة، تجري الادارة إعادة نظر بالآلية المعتمدة لترخيص آبار المياه الجوفية بالتعاون مع خبراء متخصصين من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكو" ومن الجامعة الأميركية في بيروت بناء على مذكرة تفاهم بين الأخيرة وبين الوزارة يجري تحضيرها.

كما قرّر الصّدي فتح الباب أمام شركات جديدة مؤهلة لإجراء:

- الدراسات الطوبوغرافية والجيولوجية.
- دراسة مدى تأثير الآبار على المياه العمومية والمياه الجوفية خاصة.
- وضع تقرير فني يرتكز عليه في منح التراخيص.

على أن يتم إعتماد هذه الشركات بناء على دفتر شروط فني يعدّ لهذه الغاية ووفق الآليات القانونية المعمول بها. وبالانتظار وتسييراً لمصالح المواطنين، يتم درس ملفاتهم وفق الآلية القائمة حالياً.

أخبار لبنان

الطاقة

النظر

بآليات

ترخيص

الآبار

LBCI التالي
لقاءات لكنعان مع إدارتي صندوق النقد والبنك الدولي
في مطار رفيق الحريري... إحباط محاولتي تهريب كمية من مادة الحشيشة الى الإمارات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-03-26

وزير الطاقة جو صدّي عن تراخيص الطاقة الشمسية: اعتماد الطاقة الشمسية محبّذ ومصرون على تشكيل الهئية الناظمة للبدء في هذا المشروع

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-10

الصّدي يشّجع على مزارع الطاقة الشمسية ويحدد نهاية العام موعداً أقصى لبدء العمل بالتراخيص

LBCI
أمن وقضاء
2025-03-05

توقيف شخصَين مطلوبَين للقضاء وآخرين لحيازتهم أسلحة دون ترخيص

LBCI
أمن وقضاء
2025-01-30

أمن الدولة في البقاع تدهم منزل سوريّ يمارس مهنة الطب من دون ترخيص

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:36

ولي عهد دبي: شركة دو توقع اتفاقا مع مايكروسوفت لتشييد مركز بيانات ضخم بملياري درهم

LBCI
أخبار لبنان
11:17

وزير الخارجية المصري: القاهرة تبذل جهودا لإنهاء احتلال إسرائيل لمواقع في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
11:05

شيخ العقل اطمأن الى صحة الراعي واتصل بقائد الجيش ورئيس الأركان معزياً بالشهداء

LBCI
أخبار لبنان
10:55

الرئيس عون: لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة في أفضل أجواء ممكنة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:03

مناقشة جدول اعمال الجلسة التشريعية المُحددة الخميس المقبل

LBCI
آخر الأخبار
11:14

ترامب: تحدثت للتو إلى نتنياهو عن إيران والتجارة ونحن متفقون بشأن القضايا كلها

LBCI
اقتصاد
08:01

لقاءات لكنعان مع إدارتي صندوق النقد والبنك الدولي

LBCI
أخبار لبنان
10:32

سلامة تبلغ من السفير الهندي وصول تمثال نصفي للفيلسوف طاغور الى لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:07

هكذا تتحضر السفارة اللبنانية في الفاتيكان لاستقبال الوفود اللبنانية المشاركة في جنازة البابا فرنسيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

العالم يودع البابا فرنسيس... وهذه الإجراءات المتبعة

LBCI
أخبار لبنان
07:21

مخزومي: مطلوب من القوى السياسية في بيروت إبعاد السياسية عن الانتخابات البلدية

LBCI
أخبار لبنان
07:03

مناقشة جدول اعمال الجلسة التشريعية المُحددة الخميس المقبل

LBCI
أخبار لبنان
06:56

وقفة احتجاجية لأهالي بلدة حوش السيد علي... لفرض الدولة سلطتها على الحدود

LBCI
أخبار لبنان
04:01

الصادق: تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر يحفظ تنوع العاصمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:09

حنين السيد للـLBCI: نشارك في اجتماعات واشنطن لدعم تطلعات وزارة الشؤون الاجتماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:07

اجتماعات تحضيرية للوفد اللبناني في اليوم الأول من اجتماعات الربيع في واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

لبنان يحاول إعادة بناء الثقة مع صندوق النقد والبنك الدولي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
00:29

“المجموعة الأُم” لمطلقي الصواريخ على إسرائيل من لبنان... هل أُوقعت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الرسالة التي تلقتها ميرنا الأخرس يوم سبت النور

LBCI
حال الطقس
02:06

رياح قوية غبار وارتفاع في درجات الحرارة…

LBCI
اقتصاد
02:17

انخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
02:00

استهداف سيارة في بعورته الدامور

LBCI
أخبار لبنان
03:44

مصدر أمنيّ لوكالة فرانس برس: اغتيال قيادي في “الجماعة الإسلامية” في غارة بعورتا

LBCI
أمن وقضاء
08:56

إشكال وإطلاق نار في عين التينة - الضنية على خلفية الانتخابات البلدية

LBCI
خبر عاجل
05:45

إصابات في استهداف سيارة ودراجة نارية عند طريق بلدة الحنية - القليلة جنوب شرق صور

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More