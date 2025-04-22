وزير الطاقة يعيد النظر بآليات ترخيص الآبار

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي في بيان، أنه بناء على توجيهات وزير الطاقة، تجري الادارة إعادة نظر بالآلية المعتمدة لترخيص آبار المياه الجوفية بالتعاون مع خبراء متخصصين من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكو" ومن الجامعة الأميركية في بيروت بناء على مذكرة تفاهم بين الأخيرة وبين الوزارة يجري تحضيرها.



كما قرّر الصّدي فتح الباب أمام شركات جديدة مؤهلة لإجراء:



- الدراسات الطوبوغرافية والجيولوجية.

- دراسة مدى تأثير الآبار على المياه العمومية والمياه الجوفية خاصة.

- وضع تقرير فني يرتكز عليه في منح التراخيص.



على أن يتم إعتماد هذه الشركات بناء على دفتر شروط فني يعدّ لهذه الغاية ووفق الآليات القانونية المعمول بها. وبالانتظار وتسييراً لمصالح المواطنين، يتم درس ملفاتهم وفق الآلية القائمة حالياً.