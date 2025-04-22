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أبو الغيط إستقبل رجي... تأكيد أهمية تنفيذ القرار ١٧٠١ والالتزام الاسرائيلي بوقف إطلاق النار
أخبار لبنان
2025-04-22 | 08:22
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أبو الغيط إستقبل رجي... تأكيد أهمية تنفيذ القرار ١٧٠١ والالتزام الاسرائيلي بوقف إطلاق النار
جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعمه للحكومة اللبنانية في جهودها لاستعادة الاستقرار وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة.
وأكد أبو الغيط خلال استقباله وزير الخارجية يوسف رجي بمقر الأمانة العامة للجامعة، أهمية تنفيذ القرار ١٧٠١ والالتزام الاسرائيلي بوقف إطلاق النار والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، فإن اللقاء تناول مجمل الأوضاع العربية عشية اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي يعقد بالقاهرة يوم غد.
وأشار المتحدث الرسمي الى أن أبو الغيط حرص على الاستماع باهتمام للعرض الذي قدمه الوزير اللبناني للأوضاع في بلاده، فضلا عن الموقف الإقليمي بوجه عام.
أخبار لبنان
أحمد أبو الغيط
يوسف رجي
القرار ١٧٠١
السلاح
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