سلامة تبلغ من السفير الهندي وصول تمثال نصفي للفيلسوف طاغور الى لبنان

تبلغ وزير الثقافة غسان سلامة من السفير الهندي لدى لبنان محمد نور رحمان وصول تمثال نصفي للفيلسوف الهندي طاغور الى لبنان.



وتداول الوزير سلامة مع السفير رحمان الذي زاره في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع في التحضيرات الجارية لازاحة الستار عن التمثال في حرم المكتبة خلال الشهر الحالي بحضور وفد رسمي سيحضر خصيصا من الهند للمشاركة في هذا الحفل.



كما تم الإتفاق على أن ينقل التمثال لاحقا الى متحف جبران خليل جبران نظرا للعلاقة الوثيقة والصداقة المتينة بين جبران خليل جبران وطاغور.