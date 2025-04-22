الرئيس عون: لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة في أفضل أجواء ممكنة

شهد قصر بعبدا اليوم، لقاءات سياسية وتربوية واجتماعية ورياضية، أكد خلالها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أهمية أن تكون مصلحة مدن وبلدات وقرى لبنان هي المحرك الأساسي في الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة الشهر المقبل، بحيث لا يستغل النظام الديمقراطي الذي يرعاها لخلق انقسامات وشروخ داخل العائلات الواحدة.



ودعا الرئيس عون الى إظهار الصورة الجميلة والجديدة للبنان، التي تعبّر عن واقعه، لا تلك النمطية التي تحاول بعض الجهات الترويج لها.



وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون النائب فريد هيكل الخازن الذي أوضح انه تداول مع رئيس الجمهورية في عدد من المواضيع التي تهم البلاد. وقال: "أثنينا على الإصلاحات التي تجريها الحكومة بتوجيه من الرئيس عون. وأكدنا على موقف الرئيس في ما خص المواضيع الشائكة في البلاد لجهة الاعتماد على الحوار البنّاء الذي يحقق الأهداف التي تخدم مصلحة لبنان العليا".



وأكد أن الانتخابات البلدية والاختيارية ستجرى في مواعيدها.



كذلك، استقبل رئيس الجمهورية النائب ادغار طرابلسي الذي تداول معه في الوضع التربوي في البلاد، كما اطلعه على أجواء زيارته الى لندن حيث التقى أعضاء في مجلس العموم واللوردات، وكذلك زيارته الى ايرلندا الشمالية والاجتماعات التي عقدها مع رئيس البرلمان فيها. وتناول البحث في الزيارة الى ايرلندا، مساهمتها في لبنان من خلال القوات الدولية العاملة في الجنوب. كذلك، استقبل رئيس الجمهورية النائب ادغار طرابلسي الذي تداول معه في الوضع التربوي في البلاد، كما اطلعه على أجواء زيارته الى لندن حيث التقى أعضاء في مجلس العموم واللوردات، وكذلك زيارته الى ايرلندا الشمالية والاجتماعات التي عقدها مع رئيس البرلمان فيها. وتناول البحث في الزيارة الى ايرلندا، مساهمتها في لبنان من خلال القوات الدولية العاملة في الجنوب.



واستقبل الرئيس عون رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، وعرض معه أوضاع الجامعة وشؤونا تربوية. واستقبل الرئيس عون رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، وعرض معه أوضاع الجامعة وشؤونا تربوية.