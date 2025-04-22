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الرئيس عون: لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة في أفضل أجواء ممكنة
أخبار لبنان
2025-04-22 | 10:55
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الرئيس عون: لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة في أفضل أجواء ممكنة
شهد قصر بعبدا اليوم، لقاءات سياسية وتربوية واجتماعية ورياضية، أكد خلالها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أهمية أن تكون مصلحة مدن وبلدات وقرى لبنان هي المحرك الأساسي في الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة الشهر المقبل، بحيث لا يستغل النظام الديمقراطي الذي يرعاها لخلق انقسامات وشروخ داخل العائلات الواحدة.
ودعا الرئيس عون الى إظهار الصورة الجميلة والجديدة للبنان، التي تعبّر عن واقعه، لا تلك النمطية التي تحاول بعض الجهات الترويج لها.
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون النائب فريد هيكل الخازن الذي أوضح انه تداول مع رئيس الجمهورية في عدد من المواضيع التي تهم البلاد. وقال: "أثنينا على الإصلاحات التي تجريها الحكومة بتوجيه من الرئيس عون. وأكدنا على موقف الرئيس في ما خص المواضيع الشائكة في البلاد لجهة الاعتماد على الحوار البنّاء الذي يحقق الأهداف التي تخدم مصلحة لبنان العليا".
وأكد أن الانتخابات البلدية والاختيارية ستجرى في مواعيدها.
كذلك، استقبل رئيس الجمهورية النائب ادغار طرابلسي الذي تداول معه في الوضع التربوي في البلاد، كما اطلعه على أجواء زيارته الى لندن حيث التقى أعضاء في مجلس العموم واللوردات، وكذلك زيارته الى ايرلندا الشمالية والاجتماعات التي عقدها مع رئيس البرلمان فيها. وتناول البحث في الزيارة الى ايرلندا، مساهمتها في لبنان من خلال القوات الدولية العاملة في الجنوب.
واستقبل الرئيس عون رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، وعرض معه أوضاع الجامعة وشؤونا تربوية.
ثم استقبل وفدا من بلدة العيشية برئاسة الأب سيمون كسرواني، جاء لتهنئته بحلول عيد الفصح المجيد.
وفي مستهل اللقاء، قال مختار البلدة طوني عون: "نؤكد أهمية مستقبل بلدتنا العيشية التي تستحق أن تكون في صميم الأولويات والاهتمامات، خصوصا انها عانت الاحتلالات والتهجير والمآسي على مر عهود لكن كان هناك اجحاف وحرمان للتعويضات من السلطات المسؤولة في ذلك الوقت، خلاف باقي البلدات على كامل الوطن".
من جهته، شدد رئيس الجمهورية على أهمية تنفيذ الاستحقاقات المقبلة في أفضل أجواء ممكنة، وعلى رأسها الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في الشهر المقبل. ودعا الى "تغليب روح الوحدة والتعاون في هذه الانتخابات، لأن جميع المرشحين في النهاية هدفهم خدمة بلداتهم ومدنهم".
جمعية "بيروت ماراثون"
كذلك استقبل رئيس الجمهورية وفدا من جمعية "بيروت ماراثون" برئاسة رئيسة الجمعية السيدة مي خليل التي قالت: "جئنا لنوجه اليكم الدعوة بكل محبة لحضور سباق بيروت ماراثون، نهار الخميس 1 أيار 2025، الذي يتزامن موعده مع عيد العمال. لقد اصبح الماراثون حدثا وطنيا جامعا، يركض فيه اللبنانيون من كل المناطق ومن كل الفئات، حاملين رسالة امل وتحد وحياة. وفي هذه المناسبة، يشرفنا ان تكونوا معنا، فخامة الرئيس، والسيدة الأولى وحتى الشباب والاحفاد اذا كانت اعمارهم مناسبة، ان يشاركونا بسباق الـ5 كلم، لنجسد معا صورة لبنان العائلة، الوطن، والركض نحو المستقبل. وحضوركم في هذا النهار سيكون رسالة دعم قوية ليس فقط للعدائين، بل لكل الشعب اللبناني".
من جهته، قال رئيس الجمهورية: "من دواعي سروري أن أكون معكم لافتتح السباق، ولكن إن لم اتمكن من الحضور شخصيا فهذا لا يعني انني غير موجود، فالمهم ما تمثلون وما يمثل هذا الماراثون من صورة لبنان الجميل، حيث بات الجميع ينتظر موعده".
وأضاف: "فلنظهر الصورة الجميلة والجديدة للبنان، التي تعبّر عن واقعه، لا تلك الصورة النمطية التي تحاول بعض الجهات الترويج لها. فيجب نقل الصورة الجيدة للبنان وليس فقط لبنان الارهاب، والمخدرات والسرقة والفساد، بل لبنان الحقيقي الذي علينا أن نعمل لإعادة بنائه من جديد، فلدينا فرص كثيرة وثقة كبيرة بقدرة اللبناني، إذ ما انجزه، خصوصا في بلاد الانتشار، من البرازيل الى استراليا، مهم جدا. وهو جبار وخلاق ومبدع وعلينا ان نمهد له الطريق عبر تأمين الاستقرار السياسي والامني والقضائي ومحاربة الفساد، بذلك يعود لبنان الى مجده ويقف من جديد".
أخبار لبنان
جوزاف عون
الانتخابات البلدية
بيروت ماراثون
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