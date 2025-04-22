شيخ العقل اطمأن الى صحة الراعي واتصل بقائد الجيش ورئيس الأركان معزياً بالشهداء

أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اتصالا للاطمئنان إلى صحة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي بعد الحادث الذي تعرض له والعملية الجراحية التي خضع لها، وقدّم تعازيه برحيل قداسة البابا فرنسيس. وأوفد لهذه الغاية القاضي الشيخ غاندي مكارم لمعايدته في المستشفى.



كذلك، اتصل شيخ العقل بقائد الجيش العماد رودولف هيكل وبرئيس الأركان اللواء حسان عودة، للتعزية بشهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا اخيرا في جنوب لبنان، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.