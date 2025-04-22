وزير الدفاع اطّلع من حبيب على مشاريع مصرف الاسكان الهادفة إلى تأمين القروض للبنانيين

اطّلع وزير الدفاع ميشال منسى من المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، على مشاريع المصرف الهادفة إلى تأمين القروض للبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وفي مقدمتها قرض الصندوق العربي، إضافةً إلى آليات التقديم الإلكتروني التي باتت متاحة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة للراغبين في الاستفادة من هذه القروض.