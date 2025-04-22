الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اجتماع تحضيري للإنتخابات البلدية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية

أخبار لبنان
2025-04-22 | 15:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اجتماع تحضيري للإنتخابات البلدية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اجتماع تحضيري للإنتخابات البلدية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية

ترأس وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماعا تحضيريا للإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية عشية دعوة الهيئات الناخبة، حضره محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو ومحافظ النبطية هويدا الترك وفريق عمل الوزارة.


     

أخبار لبنان

تحضيري

للإنتخابات

البلدية

محافظتي

لبنان

الجنوبي

والنبطية

LBCI التالي
قوى الأمن: حاجز ظرفي لمفرزة استقصاء جبل لبنان أدى إلى توقيف أحد المطلوبين
انخفاض في أسعار المحروقات
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:55

سلسلة لقاءات للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين...

LBCI
أخبار دولية
16:48

كييف تستدعي سفير الصين للتعبير عن "قلقها البالغ" إزاء "مشاركة صينيين في أعمال عدائية" ضد أوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
16:25

مخزومي: تكريس المناصفة في بلدية بيروت بقانون وتحرير صلاحيات المجلس البلدي كاملة مبدآن متلازمان

LBCI
أخبار دولية
16:12

أربعة جرحى في انفجار مستودع ذخيرة في روسيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:55

سلسلة لقاءات للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين...

LBCI
أخبار لبنان
16:25

مخزومي: تكريس المناصفة في بلدية بيروت بقانون وتحرير صلاحيات المجلس البلدي كاملة مبدآن متلازمان

LBCI
أخبار لبنان
14:09

السفارة البابوية تعلن فتح سجل التعازي بالبابا فرنسيس من الأربعاء الى السبت بمقرها في حريصا

LBCI
اقتصاد
13:58

البستاني: لبنان يجب أن يتقدّم في المحادثات مع صندوق النقد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
10:05

وزيرة الشباب والرياضة ألغت العاب السكيت بورد والخماسي الحديث وركوب الموج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إسرائيل تُمعن في خرق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701

LBCI
أخبار لبنان
16:55

سلسلة لقاءات للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين...

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-21

الرئيس عون نعى البابا فرنسيس: لطالما حمل لبنان في قلبه وصلواته

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:55

سلسلة لقاءات للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

شوكولا دبي تشعل أزمة الفستق الحلبي بعد جنون التيك توك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الوفد اللبناني في واشنطن: الاصلاحات ضرورية للبنان لا لأي طرف آخر والمشوار شاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

باصات النقل المشترك تصل إلى شتورة وصور وطرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

في بيروت... المناصفة في المجلس البلدي مقابل تجريد المحافظ من صلاحياته لصالح رئيس البلدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هكذا ودعت مدن العالم البابا فرنسيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

علاقة خاصة بين البابا وشبيبة لبنان: انتم في صلاتي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إسرائيل تكشف عن خطتها للسيطرة على قطاع غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
00:29

“المجموعة الأُم” لمطلقي الصواريخ على إسرائيل من لبنان... هل أُوقعت؟

LBCI
حال الطقس
02:06

رياح قوية غبار وارتفاع في درجات الحرارة…

LBCI
أخبار دولية
13:05

الساعات الأخيرة للبابا فرنسيس...

LBCI
اقتصاد
02:17

انخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
08:56

إشكال وإطلاق نار في عين التينة - الضنية على خلفية الانتخابات البلدية

LBCI
منوعات
08:58

ابنة دونالد ترامب تستعرض مهاراتها بركوب الأمواج في كوستاريكا... قوامها الممشوق حديث المتابعين! (صور)

LBCI
خبر عاجل
02:00

استهداف سيارة في بعورته الدامور

LBCI
أخبار لبنان
03:44

مصدر أمنيّ لوكالة فرانس برس: اغتيال قيادي في “الجماعة الإسلامية” في غارة بعورتا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More