مخزومي: تكريس المناصفة في بلدية بيروت بقانون وتحرير صلاحيات المجلس البلدي كاملة مبدآن متلازمان

أكد النائب فؤاد مخزومي، أن تكريس المناصفة في بلدية بيروت بقانون، وتحرير صلاحيات المجلس البلدي كاملة، مبدآن متلازمان لا تنازل عنهما.



وكتب مخزومي عبر حسابه على منصة "أكس": "اي اقتراح لا يقر هذين المبدأين في آن مرفوض. نريد للتعديلات على قانون المشروع المقترح أن تحقق المناصفة، وأن تسترجع صلاحيات رئيس وأعضاء المجلس البلدي بحيث تطلق يد بلدية بيروت من دون تدخل أو تعطيل من المحافظ، وبالتالي المصلحة الوطنية ومصلحة العاصمة تقتضي بت هذه التعديلات في سلة واحدة، بحيث نحافظ على المناصفة بالنص القانوني بلا منة من أحد على أحد، ونطلق عجلة الإنماء والانتاجية للمجلس البلدي الجديد برئيسه وأعضائه".



واعتبر أن كل كلام يحمل طابع المزايدة من هذا الطرف أو ذاك، يبقى مجرد خطاب شعبوي يعقّد المسألة ويتجاهل الحل.



وقال: "نعم لتعديل القانون بما يحفظ صيغة العيش المشترك الفعلي في بيروت، وبما يحرر العمل البلدي من أسر البيروقراطية والكيدية من أي طرف أتت".

