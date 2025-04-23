بري دعا إلى جلسة غدًا لدرس مشاريع قوانين وإقرارها

كنعان يكشف للـLBCI عن محور لقاءاته مع المسؤولين الاميركيين

كنعان يكشف للـLBCI عن محور لقاءاته مع المسؤولين الاميركيين

لا موعد قريباً للحوار في السلاح... واتصالات لعون مع الأميركيين (الجمهورية)