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باسيل بحث في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة مع السفير الفرنسي

أخبار لبنان
2025-04-23 | 05:06
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باسيل بحث في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة مع السفير الفرنسي
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باسيل بحث في آخر المستجدات في لبنان والمنطقة مع السفير الفرنسي

ناقش رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، في منزله في البياضة، مع سفير فرنسا لدى لبنان السيد هيرفي ماغرو، يرافقه المستشار السياسي في السفارة السيد رومان كالفاري، وذلك بحضور النائبة ندى البستاني والدكتور طارق صادق، في الملفات والقضايا الراهنة، وفي مقدمها ملف النازحين السوريين في لبنان وتداعيات تزايد أعدادهم، حيث شدد باسيل على ضرورة العمل الجاد لإعادتهم إلى وطنهم، لا سيما وأن الأخطار التي كانت تهددهم قد زالت.
كما تناول النقاش القوانين الإصلاحية المطروحة أمام مجلس النواب، وعلى رأسها قانون رفع السرية المصرفية، حيث ذكّر رئيس التيار بمواقف التيار الوطني الحر وتكتل "لبنان القوي"، اللذين كانا قد تقدما بعدد من مشاريع القوانين الإصلاحية منذ ما قبل اندلاع الأزمة اللبنانية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواكبة التطورات الإقليمية وتعزيز العلاقات اللبنانية - الفرنسية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

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