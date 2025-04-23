المفتي قبلان: لن تقوم قائمة للدولة إلا بعد تأكيد السيادة الوطنية

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنه لن تقوم قائمة للدولة إلاّ بعد تأكيد السيادة الوطنية والتعامل مع الجنوب والضاحية والبقاع كقطعة أرض لبنانية.



ورأى قبلان في بيان، أن لبنان لا يزال يعاني بشدة من الإنقسام والفساد الوطني والإقتصادي والكوارث الاجتماعية رغم الدعاية السياسية الصاخبة، فضلا عن شلل منظومة المحاسبة والرقابة الجدية، فيما الهدر الصارخ يطال القطاع والإدارات العامة وسط نفوذ دولي بأجندة شديدة التعارض مع الأولويات اللبنانية.



واعتبر أن الكارثة تكمن في أن البلد لا يزال في قلب الأزمة الإقتصادية المالية البنيوية، وأن انفجار أزمة 2019 لا يزال يضرب في صميم هيكل البلد، مشددا على ألا حل من دون استرداد أموال المودعين وإعادة الإعتبار لليرة ومحاربة الجريمة ولاسيما الجريمة الاقتصادية والمهنيّة.



ولفت قبلان الى أن الحل بالأدوات الضامنة لمصالح العائلة الوطنية وإنقاذ الأسواق والحد من هجرة الطاقات العلمية والنزيف الشبابي، مشيرا الى ألا قيمة للبلد مع غياب المواطنة وتضارب الولاءات وتسييس الخدمات وتوسيع رقعة الزبائنيّة السياسية والطائفية.