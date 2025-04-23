هيومن رايتس تتهم إسرائيل بشنّ غارتين "عشوائيتين على المدنيين" في لبنان

اتّهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إسرائيل بشنّ غارتين"عشوائيتين على المدنيين" على بلدة في شمال شرق لبنان أسفرتا عن مقتل أكثر من 30 شخصا، داعية الى التحقيق في هاتين الضربتين "كجرائم حرب".



وأفادت هيومن رايتس بأن غارة في 25 أيلول على يونين أسفرت عن مقتل "عائلة من 23 شخصا جميعهم سوريون وبينهم 13 طفلا"، بينما أودت ضربة ثانية على البلدة ذاتها في الأول من تشرين الثاني، بعشرة أشخاص بينهم طفلان وخمس نساء وثلاثة رجال.



وأوضحت أنه في إحدى الغارتين على الأقل، أُلقِيت قنبلة جوا مزودة بـمجموعة توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك (Joint Direct Attack Munition) الأميركية الصنع، مشيرة الى وجوب التحقيق في هذه الهجمات كجرائم حرب.



وأكدت المنظمة الحقوقية أن الغارتين "شكّلتا هجومَيْن عشوائيَّيْن مفترضَيْن على المدنيين"، مشيرة الى أنها لم تعثر على "أي دليل على وجود نشاط عسكري أو أهداف عسكرية في أي من الموقعين".



ونقلت عن سكان في البلدة بأن الجيش الإسرائيلي "لم يُحذّر المدنيين بضرورة الإخلاء قبل أي من الغارتين"، مشيرة الى أنها وجّهت في 24 آذار/مارس رسالة الى الجيش بشأن التحقيق الذي تجريه "لكنها لم تتلقَّ أي رد" بشأنها.



وقال الباحث في هيومن رايتس رمزي قيس: "تظهر أدلة متزايدة على أن القوات الإسرائيلية تقاعست مرارا وتكرارا عن الالتزام بحماية المدنيين والتمييز بشكل واف بين المدنيين والأهداف العسكرية في غاراتها على لبنان عامي 2023 و2024".