الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس عون: على الدولة تأمين الاستقرار لتشجيع المغتربين على الاستثمار

أخبار لبنان
2025-04-23 | 06:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس عون: على الدولة تأمين الاستقرار لتشجيع المغتربين على الاستثمار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الرئيس عون: على الدولة تأمين الاستقرار لتشجيع المغتربين على الاستثمار

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وزيرة التربية ريما كرامي، حيث أطلعته على ما تحقق في الوزارة منذ توليها هذه الحقيبة، وما تم استكشافه في خلال هذه المرحلة.

وقالت كرامي: "وضعت رئيس الجمهورية في الأولويات التي حددتها وهي الاهتمام بالفاقد التعليمي ونوعية التعليم، وفي ما يتعلق بالهيئة التعليمية ما قبل الجامعي والجامعي ومطالب افرادها وما هو مطلوب منهم لاسيما الجودة في الأداء". 

وأكدت ضرورة الإصرار على وضع حجر الأساس للتطوير وليس فقط إدارة ازمة، لافتة الى أن الاساس هو الالتزام بالقانون والاليات التي تساهم في بناء مؤسسات الدولة والركيزة الأساسية لكل قرارات وزارة التربية.
 
الى ذلك، جدد الرئيس عون افتخاره باللبنانيين المبدعين في كل العالم معتبرا أنهم "ثروة لبنان الحقيقية".

ولفت الرئيس عون في خلال استقباله مؤسس ورئيس شركة "Vitex Pharmaceuticals" الياس شامي ووفد ضم عددا من المسؤولين في الشركة المسجلة في ولاية ساوث ويلز ضمن الكومنولث الاوسترالي، الى أن اللبنانيين في اوستراليا تحديدا ساهموا بشكل جذري في تطوير العلاقات بين البلدين، والى أنهم منخرطون بشكل حيوي في بنية المجتمع الأوسترالي ومؤسساته وموضع تقدير كبير من هذا المجتمع ومسؤوليه.

وقال: "لبنان بحاجة اليكم، وكل مرة التقي بالمنتشرين اللبنانيين في العالم، ألمس مدى تعلقهم بجذورهم ورغبتهم القوية في مساعدة وطنهم الأم، ومن واجبات الدولة اللبنانية اليوم تأمين الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لتشجيعهم على الاستثمار في لبنان أو الاستقرار فيه".

أخبار لبنان

الدولة

تأمين

الاستقرار

لتشجيع

المغتربين

الاستثمار

LBCI التالي
رائد خوري: للاتفاق على جدولة الودائع
توقيف شخص نفّذ عشرات السّرقات من داخل سيّارات في جبل لبنان وبيروت...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-03-20

الرئيس عون: من حق المغتربين أن يتمثلوا في المجلس النيابي بالطريقة الأفضل

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-22

الرئيس عون: الاستقرار في الجنوب يتطلب انسحاب الاسرائيليين وإعادة الأسرى اللبنانيين

LBCI
أخبار دولية
2025-02-10

رئيس هيئة الاستثمار السورية: العقوبات على القطاع المصرفي السوري تعوق الاستثمارات

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-26

جلسة للجنة المال والموازنة لبحث تسوية معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة للعاملين في القطاع العام وتشجيع الاستثمارات في لبنان و متابعة درس إقتراح قانون إلغاء الطابع الورقيّ وإعتماد الطابع الإلكترونيّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:34

وزير الزراعة: نحو تعاون إقليمي أوسع وزراعة إيكولوجية مستدامة في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
08:59

الخارجية دانت الهجوم "الإرهابي الآثم" في كشمير وجددت تضامن لبنان الكامل مع الهند

LBCI
أخبار لبنان
08:40

وفد من "حزب الله" زار الراعي مطمئنًا: البطريرك أكد وجوب العمل على إخراج العدو الإسرائيلي تطبيقًا للـ1701

LBCI
أخبار لبنان
08:33

رجي من القاهرة: سياسة الحكومة اللبنانية ترتكز على فرض سيادتها وحصر السلاح بيدها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:34

الأردن تحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين

LBCI
آخر الأخبار
08:21

الرئاسة الفرنسية: أوروبا تشترط "وحدة أراضي" أوكرانيا في أي إتفاق سلام

LBCI
أخبار دولية
06:21

فانس: واشنطن ستتخلى عن مساعيها لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا ما لم تتوصلا إلى اتفاق

LBCI
أخبار لبنان
12:11

"كلنا بيروت": نرفض محاولات مصادرة قرار أبناء بيروت من خلال لوائح مغلقة تمعن في تهميش الصوت البيروتي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:00

جولة لوزير الثقافة على المعالم الأثرية ومشاريع الترميم وإحياء التراث في طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
06:21

شؤون إسلامية ووطنية في جلسة لمجلس المفتين برئاسة دريان

LBCI
أخبار دولية
06:15

الرئيس الفلسطيني يحض حركة حماس على تسليم الرهائن الاسرائيليين

LBCI
أخبار لبنان
02:44

كنعان يكشف للـLBCI عن محور لقاءاته مع المسؤولين الاميركيين

LBCI
أخبار لبنان
00:27

أورتاغوس: ترامب سيزور السعودية في أول جولة شرق أوسطية والإدارة الأميركية تدعم مسار التعافي في لبنان بقيادة شجاعة

LBCI
أخبار لبنان
16:55

سلسلة لقاءات للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

شوكولا دبي تشعل أزمة الفستق الحلبي بعد جنون التيك توك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الوفد اللبناني في واشنطن: الاصلاحات ضرورية للبنان لا لأي طرف آخر والمشوار شاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
04:46

صدمة كبيرة في الوسط الفني... الموت يغيب الإعلامي صبحي عطري

LBCI
أخبار دولية
13:05

الساعات الأخيرة للبابا فرنسيس...

LBCI
حال الطقس
01:12

تأثير اضطراب صحراوي على لبنان: حرارة مرتفعة وغُبار كثيف.. ومطر موحل مُحتمل ليل الخميس

LBCI
أخبار لبنان
05:21

الحجار: تعديل موعد الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية إلى السبت 24 أيار بسبب عيد المقاومة والتحرير

LBCI
اخبار البرامج
15:54

"رياض سلامة كان كبش محرقة"... محمد الحوت في حديث مؤثر عن زوجته الراحلة وهذا ما قاله عن الميدل إيست (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد

LBCI
أخبار دولية
11:55

ترامب يؤكد وقوفه إلى جانب نتنياهو على كل الصعد

LBCI
أخبار لبنان
00:27

أورتاغوس: ترامب سيزور السعودية في أول جولة شرق أوسطية والإدارة الأميركية تدعم مسار التعافي في لبنان بقيادة شجاعة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More