الرئيس عون: على الدولة تأمين الاستقرار لتشجيع المغتربين على الاستثمار

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وزيرة التربية ريما كرامي، حيث أطلعته على ما تحقق في الوزارة منذ توليها هذه الحقيبة، وما تم استكشافه في خلال هذه المرحلة.



وقالت كرامي: "وضعت رئيس الجمهورية في الأولويات التي حددتها وهي الاهتمام بالفاقد التعليمي ونوعية التعليم، وفي ما يتعلق بالهيئة التعليمية ما قبل الجامعي والجامعي ومطالب افرادها وما هو مطلوب منهم لاسيما الجودة في الأداء".



وأكدت ضرورة الإصرار على وضع حجر الأساس للتطوير وليس فقط إدارة ازمة، لافتة الى أن الاساس هو الالتزام بالقانون والاليات التي تساهم في بناء مؤسسات الدولة والركيزة الأساسية لكل قرارات وزارة التربية.

الى ذلك، جدد الرئيس عون افتخاره باللبنانيين المبدعين في كل العالم معتبرا أنهم "ثروة لبنان الحقيقية".



ولفت الرئيس عون في خلال استقباله مؤسس ورئيس شركة "Vitex Pharmaceuticals" الياس شامي ووفد ضم عددا من المسؤولين في الشركة المسجلة في ولاية ساوث ويلز ضمن الكومنولث الاوسترالي، الى أن اللبنانيين في اوستراليا تحديدا ساهموا بشكل جذري في تطوير العلاقات بين البلدين، والى أنهم منخرطون بشكل حيوي في بنية المجتمع الأوسترالي ومؤسساته وموضع تقدير كبير من هذا المجتمع ومسؤوليه.



وقال: "لبنان بحاجة اليكم، وكل مرة التقي بالمنتشرين اللبنانيين في العالم، ألمس مدى تعلقهم بجذورهم ورغبتهم القوية في مساعدة وطنهم الأم، ومن واجبات الدولة اللبنانية اليوم تأمين الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لتشجيعهم على الاستثمار في لبنان أو الاستقرار فيه".