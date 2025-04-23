لجنة التربية أقرت القانون المتعلق بتحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة معدلًا

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب حسن مراد وحضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، كما حضر الجلسة المقرر النائب ادغار طرابلسي والنواب: اشرف بيضون، اسعد درغام، بلال حشيمي، حليمة قعقور وفراس حمدان. وحضر الجلسة مستشار وزيرة التربية المحامي فهمي كرامي، وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاَتي:



1- اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة).

2- موضوع المستعان بهم والمدربين في المدارس والجامعة اللبنانية.

3- وضع الطالب السوري الذي بحاجة لاكمال العام الدراسي.



واقرت اللجنة اقتراح القانون معدلًا بموافقة وزيرة التربية، وناقشت مع الأخيرة ملف المستعان بهم في المدارس الرسمية من كافة جوانبه، وأرجأت موضوع المدربين في الجامعة اللبنانية الى الجلسة المقبلة.