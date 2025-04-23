جولة لوزير الثقافة على المعالم الأثرية ومشاريع الترميم وإحياء التراث في طرابلس

شكّلت قلعة طرابلس ومشروع تقييم المدينة التاريخية محور جولة وزير الثقافة غسان سلامة، حيث تفقّد المعالم الأثرية واطّلع على مشاريع الترميم وإحياء التراث.

