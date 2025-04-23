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وفد من "حزب الله" زار الراعي مطمئنًا: البطريرك أكد وجوب العمل على إخراج العدو الإسرائيلي تطبيقًا للـ1701

أخبار لبنان
2025-04-23 | 08:40
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وفد من &quot;حزب الله&quot; زار الراعي مطمئنًا: البطريرك أكد وجوب العمل على إخراج العدو الإسرائيلي تطبيقًا للـ1701
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وفد من "حزب الله" زار الراعي مطمئنًا: البطريرك أكد وجوب العمل على إخراج العدو الإسرائيلي تطبيقًا للـ1701

زار وفد من "حزب الله" البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في مستشفى "أوتيل ديو" للاطمئنان على صحته بعد العملية الجراحية التي خضع لها إثر إصابته في خلال قداس الفصح في بكركي، متمنيًا له الشفاء العاجل، ومقدمًا له التعزية بوفاة البابا ‏فرنسيس. ‏
 
وضم الوفد كلًا من مسؤول العلاقات المسيحية في "حزب الله" ‏محمد الخنسا (أبو سعيد)، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أمين شري، مسؤول المنطقة الخامسة في "حزب الله" الشيخ محمد عمرو والدكتور عبد الله زيعور. ‏
 
وأفاد بيان العلاقات الاعلامية في الحزب بان "الوفد نقل تحيات قيادة "حزب الله" للبطريرك، وجرى التداول في عدد من الأوضاع الداخلية الهامة، حيث أكد الراعي أنه يجب العمل على إخراج العدو الإسرائيلي من لبنان تطبيقًا للقرار 1701، والتعاون مع رئيس الجمهورية من أجل صون البلاد ومنع أي احتلال للبنان".

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