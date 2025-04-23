الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الزراعة: نحو تعاون إقليمي أوسع وزراعة إيكولوجية مستدامة في لبنان
أخبار لبنان
2025-04-23 | 09:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
وزير الزراعة: نحو تعاون إقليمي أوسع وزراعة إيكولوجية مستدامة في لبنان
إستقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في مكتبه شخصيات رسمية ووفود دولية ومحلية، في إطار سعيه لتعزيز الشراكات الزراعية وتطوير القطاع الغذائي، وتم البحث في ملفات استراتيجية تتعلق بالتنمية الزراعية المستدامة وتمكين القطاع الإنتاجي وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي.
واستقبل هاني سفير اليابان ماكوشي ماسايوكي، وتسلم منه دعوة للمشاركة في معرض "Expo 2027" الذي سيعقد في اليابان. وتناول اللقاء المشاريع التي تمولها اليابان في لبنان ومناقشة سبل تعزيز التبادل الزراعي بين البلدين، لا سيما تصدير النبيذ والفواكه والخضار اللبنانية إلى اليابان.
وأشار السفير الياباني إلى "خفض الرسوم الجمركية على بعض الصادرات اللبنانية، ما يشكل فرصة لتعزيز التبادل التجاري الزراعي".
واستقبل الوزير هاني سفير سلطنة عمان الدكتور أحمد محمد السعيدي مهنئًا بتوليه منصبه الوزاري. وتم مناقشة سبل التعاون في مجالات الثروة السمكية وإنتاج المحاصيل والتدريب الفني. كما تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بين وزارتي الزراعة في كلا البلدين، تشمل تبادل الخبرات والتقنيات وتنفيذ مشاريع مشتركة والترويج لفرص استثمارية في القطاع الزراعي والغذائي. كذلك تم التطرق إلى المؤتمر الزراعي الوطني الذي تنظمه وزارة الزراعة في 21 أيار 2025 والذي يشكل منصة جامعة للخبرات الزراعية من لبنان والمنطقة والعالم.
وفي اجتماع موسع، تم تقديم مشروع "أراضينا" الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية "AFD" والمنفذ بالتعاون مع المعهد الزراعي المتوسطي - CIHEAM Montpellier، الحركة العالمية لمكافحة الجوع - Action Against Hunger و Fair Trade Lebanon، بالشراكة مع وزارة الزراعة اللبنانية.
ويرتكز المشروع على تطوير نموذج متكامل للزراعة الإيكولوجية في لبنان من خلال ثلاث مستويات:
- محليًا: دعم نحو 2500 مزارع ومزارعة لتحسين الممارسات الزراعية وجودة الإنتاج.
- مناطقيًا: تمكين 100 مؤسسة صغيرة و45 تعاونية زراعية من تسويق منتجاتها وتعزيز سلاسل القيمة.
- وطنيًا: تطوير السياسات الزراعية الخاصة بالزراعة الإيكولوجية وتحسين أنظمة تتبع الجودة وإطلاق برامج تدريب وتوعية بالتعاون مع الجامعات.
وأكد هاني أن "المشروع يشكل نقلة نوعية نحو زراعة مستدامة وعادلة"، مشددا على "أهمية تمكين المزارعين بالتقنيات والموارد".
والتقى هاني أمين سر تعاونية صيادي الأسماك في المتن الشمالي والكرنتينا وتم عرض لواقع القطاع والتحديات الإدارية والتنظيمية التي تواجه نحو 500 صياد لبناني.
وأكد استعداده الكامل لتقديم الدعم، "انطلاقًا من أهمية هذا القطاع في الأمن الغذائي البحري".
وفي سياق متصل، استقبل الوزير وفدًا من نقابة مربي الدواجن برئاسة وليم بطرس، وتم مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع، وأبرزها، كلفة الإنتاج، المنافسة والاستيراد غير المنظم.
وأكد "أهمية هذا القطاع في تلبية حاجات السوق اللبناني مع إمكانيات تصديرية واعدة"، مشددًا على "دعم الوزارة من خلال الحوافز وتنظيم الأسواق وتعزيز برامج الصحة الحيوانية".
وتأتي هذه اللقاءات ضمن رؤية الوزارة لتكريس سياسات زراعية حديثة ومستدامة، تقوم على الشراكة الفاعلة مع الجهات الوطنية والدولية، وتهدف إلى تمكين العاملين في القطاع وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات.
وأكد وزير الزراعة "استمرار الوزارة في فتح قنوات التعاون مع الدول الشقيقة والمنظمات الدولية لجذب الاستثمارات وتحديث البنية التحتية الزراعية، بما يعزز الإنتاج الوطني ويوفر فرص عمل في المناطق الريفية ويرسخ الأمن الغذائي"، مشددًا على "ضرورة مواكبة التحولات المناخية والتكنولوجية وتفعيل دور التعاونيات والنقابات والمزارعين الصغار، باعتبارهم ركيزة أساسية لأي نهوض زراعي حقيقي".
أخبار لبنان
الزراعة:
تعاون
إقليمي
وزراعة
إيكولوجية
مستدامة
لبنان
التالي
أسرار الصحف 23-04-2025
سلسلة لقاءات للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-03-20
وزير الزراعة نزار هاني خلال اطلاق الخطة الشاملة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة: نطلق برنامجا ممنهجا لمئات الحلقات الارشادية مع المزارعين وتطبيق رقمي وسيترافق ذلك مع حملة وطنية حول أهمية الزراعة
آخر الأخبار
2025-03-20
وزير الزراعة نزار هاني خلال اطلاق الخطة الشاملة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة: نطلق برنامجا ممنهجا لمئات الحلقات الارشادية مع المزارعين وتطبيق رقمي وسيترافق ذلك مع حملة وطنية حول أهمية الزراعة
0
أخبار لبنان
2025-03-19
وزير الزراعة يؤكد أهمية التعاون مع وزارة البيئة في تنظيم وإدارة المحميات الطبيعية
أخبار لبنان
2025-03-19
وزير الزراعة يؤكد أهمية التعاون مع وزارة البيئة في تنظيم وإدارة المحميات الطبيعية
0
أخبار لبنان
2025-03-04
وزير الزراعة ووزير الاقتصاد يبحثان التعاون لمكافحة الاحتكار
أخبار لبنان
2025-03-04
وزير الزراعة ووزير الاقتصاد يبحثان التعاون لمكافحة الاحتكار
0
أخبار لبنان
2025-04-16
وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع "الفاو" و"CABI" لتطوير القطاع الزراعي
أخبار لبنان
2025-04-16
وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع "الفاو" و"CABI" لتطوير القطاع الزراعي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:56
المكتب الإعلامي لوزير الطاقة أعلن فتح باب الترشح للهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء
أخبار لبنان
11:56
المكتب الإعلامي لوزير الطاقة أعلن فتح باب الترشح للهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء
0
أمن وقضاء
11:53
يسرق صناديق التبرعات من المساجد... فأوقفته مفرزة إستقصاء بيروت
أمن وقضاء
11:53
يسرق صناديق التبرعات من المساجد... فأوقفته مفرزة إستقصاء بيروت
0
أخبار لبنان
11:42
اعتصام لنقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: لرفع الصوت ضد أي تعليق للعمل بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية
أخبار لبنان
11:42
اعتصام لنقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: لرفع الصوت ضد أي تعليق للعمل بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية
0
أخبار لبنان
11:40
وائل هاشم: زيارة الوفد اللبناني لواشنطن تحمل أهمية إستثنائية
أخبار لبنان
11:40
وائل هاشم: زيارة الوفد اللبناني لواشنطن تحمل أهمية إستثنائية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-04-11
علي فياض: "حزب الله" منفتح على أي مسار حواري داخلي تطلقه الدولة لمعالجة الملفات العالقة
أخبار لبنان
2025-04-11
علي فياض: "حزب الله" منفتح على أي مسار حواري داخلي تطلقه الدولة لمعالجة الملفات العالقة
0
خبر عاجل
2025-04-18
استهداف سيارة عند مفرق مغدوشة - الغازية
خبر عاجل
2025-04-18
استهداف سيارة عند مفرق مغدوشة - الغازية
0
صحة وتغذية
2025-04-10
صلة بين مشاكل الأسنان والصداع النصفي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات!
صحة وتغذية
2025-04-10
صلة بين مشاكل الأسنان والصداع النصفي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات!
0
أخبار دولية
2025-04-11
إيران ستعطي الدبلوماسية "فرصة حقيقية" في محادثات عُمان رغم الضغوط الأميركية
أخبار دولية
2025-04-11
إيران ستعطي الدبلوماسية "فرصة حقيقية" في محادثات عُمان رغم الضغوط الأميركية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
جولة لوزير الثقافة على المعالم الأثرية ومشاريع الترميم وإحياء التراث في طرابلس
أخبار لبنان
08:00
جولة لوزير الثقافة على المعالم الأثرية ومشاريع الترميم وإحياء التراث في طرابلس
0
أخبار لبنان
06:21
شؤون إسلامية ووطنية في جلسة لمجلس المفتين برئاسة دريان
أخبار لبنان
06:21
شؤون إسلامية ووطنية في جلسة لمجلس المفتين برئاسة دريان
0
أخبار دولية
06:15
الرئيس الفلسطيني يحض حركة حماس على تسليم الرهائن الاسرائيليين
أخبار دولية
06:15
الرئيس الفلسطيني يحض حركة حماس على تسليم الرهائن الاسرائيليين
0
أخبار لبنان
02:44
كنعان يكشف للـLBCI عن محور لقاءاته مع المسؤولين الاميركيين
أخبار لبنان
02:44
كنعان يكشف للـLBCI عن محور لقاءاته مع المسؤولين الاميركيين
0
أخبار لبنان
00:27
أورتاغوس: ترامب سيزور السعودية في أول جولة شرق أوسطية والإدارة الأميركية تدعم مسار التعافي في لبنان بقيادة شجاعة
أخبار لبنان
00:27
أورتاغوس: ترامب سيزور السعودية في أول جولة شرق أوسطية والإدارة الأميركية تدعم مسار التعافي في لبنان بقيادة شجاعة
0
أخبار لبنان
16:55
سلسلة لقاءات للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين...
أخبار لبنان
16:55
سلسلة لقاءات للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
شوكولا دبي تشعل أزمة الفستق الحلبي بعد جنون التيك توك
تقارير نشرة الاخبار
13:46
شوكولا دبي تشعل أزمة الفستق الحلبي بعد جنون التيك توك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد اللبناني في واشنطن: الاصلاحات ضرورية للبنان لا لأي طرف آخر والمشوار شاق
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد اللبناني في واشنطن: الاصلاحات ضرورية للبنان لا لأي طرف آخر والمشوار شاق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد
تقارير نشرة الاخبار
13:41
المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
04:46
صدمة كبيرة في الوسط الفني... الموت يغيب الإعلامي صبحي عطري
منوعات
04:46
صدمة كبيرة في الوسط الفني... الموت يغيب الإعلامي صبحي عطري
2
أخبار دولية
13:05
الساعات الأخيرة للبابا فرنسيس...
أخبار دولية
13:05
الساعات الأخيرة للبابا فرنسيس...
3
حال الطقس
01:12
تأثير اضطراب صحراوي على لبنان: حرارة مرتفعة وغُبار كثيف.. ومطر موحل مُحتمل ليل الخميس
حال الطقس
01:12
تأثير اضطراب صحراوي على لبنان: حرارة مرتفعة وغُبار كثيف.. ومطر موحل مُحتمل ليل الخميس
4
أخبار لبنان
05:21
الحجار: تعديل موعد الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية إلى السبت 24 أيار بسبب عيد المقاومة والتحرير
أخبار لبنان
05:21
الحجار: تعديل موعد الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية إلى السبت 24 أيار بسبب عيد المقاومة والتحرير
5
اخبار البرامج
15:54
"رياض سلامة كان كبش محرقة"... محمد الحوت في حديث مؤثر عن زوجته الراحلة وهذا ما قاله عن الميدل إيست (فيديو)
اخبار البرامج
15:54
"رياض سلامة كان كبش محرقة"... محمد الحوت في حديث مؤثر عن زوجته الراحلة وهذا ما قاله عن الميدل إيست (فيديو)
6
تقارير نشرة الاخبار
13:41
المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد
تقارير نشرة الاخبار
13:41
المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد
7
أخبار لبنان
08:40
وفد من "حزب الله" زار الراعي مطمئنًا: البطريرك أكد وجوب العمل على إخراج العدو الإسرائيلي تطبيقًا للـ1701
أخبار لبنان
08:40
وفد من "حزب الله" زار الراعي مطمئنًا: البطريرك أكد وجوب العمل على إخراج العدو الإسرائيلي تطبيقًا للـ1701
8
أخبار لبنان
00:27
أورتاغوس: ترامب سيزور السعودية في أول جولة شرق أوسطية والإدارة الأميركية تدعم مسار التعافي في لبنان بقيادة شجاعة
أخبار لبنان
00:27
أورتاغوس: ترامب سيزور السعودية في أول جولة شرق أوسطية والإدارة الأميركية تدعم مسار التعافي في لبنان بقيادة شجاعة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More