الاتحادات الرياضية اللبنانية: قرارات بيراقداريان خطوة نحو تنظيف الوسط الرياضيّ

صدر عن الاتحادات الرياضية اللبنانية التالية: التزلج على الثلج، كرة السلة، الكرة الطائرة، الجودو، التنس، العاب القوى، الجمباز،الرقص الرياضي، التايكواندو، الفروسية، الدراجات الهوائية، اليخوت والمبارزة بيان دعم للقرارات التاريخية التي اتخذتها وزيرة الشباب والرياضة نورا بيراقداريان بخصوص سحب تراخيص عدد من الاتحادات الرياضية الوهمية.



وأيد البيان ما قامت به بيراقداريان.



ورأى "انه يجب أن يطال كثيرًا من الاتحادات الاخرى التي يضع بعض الاداريين أيديهم عليها لغايات غير رياضية والدليل صفر نتائج لهذه الاتحادات ومنها من لم ينظم بطولة منذ سنوات".



واعتبر الاتحادات أنّ قرارات الوزيرة خطوة نحو تنظيف الوسط الرياضيّ.



وأشادت بشجاعتها، قائلة: "لن ترهبها بيانات وخطب باتت من الماضي ولا تخيف شرفاء الرياضة وعلى رأسهم بيراقداريان والاتحادات الفاعلة التي ستكون خط الدفاع الأول عن هذا القرار الشجاع والمدروس الذي يمثل نقطة تحوّل نحو رياضة أكثر شفافية ومرتكزة على النجاح والعطاء داخل القطاع الرياضيّ اللبنانيّ".



وهنأت الاتحادات الرياضية الوزيرة على حزمها والتزامها بتأمين بيئة رياضية سليمة، "فهذا الإجراء اراح الاتحادات الفاعلة والرياضيين الحقيقيين وأعاد الثقة بالمؤسسات الرياضية، وارسل إشارة قوية إلى كل من يؤمن برياضة لبنانية مبنية على الاستحقاق، وخدمة شباب الوطن".



وأشارت إلى أنّ هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة لإعادة بناء المشهد الرياضيّ الوطنيّ.



وأوضح البيان أنّه "من خلال تنظيف القطاع ومنح الأولوية للعمل الميدانيّ الحقيقيّ، تفتح الوزيرة الباب أمام جيل جديد من القادة الرياضيين أكثر مسؤولية، وشفافية، وارتباطًا بواقع الشباب".



ودعا الرياضيين إلى دعم هذا التوجّه، فلبنان يستحق ان يرتفع اسمه في العالم.