الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

معلنًا المباشرة بورش العمل الإصلاحية... عيسى الخوري: القطاع الصناعيّ سيادي بإمتياز

أخبار لبنان
2025-04-23 | 11:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
معلنًا المباشرة بورش العمل الإصلاحية... عيسى الخوري: القطاع الصناعيّ سيادي بإمتياز
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
معلنًا المباشرة بورش العمل الإصلاحية... عيسى الخوري: القطاع الصناعيّ سيادي بإمتياز

عرض وزير الصناعة جو عيسى الخوري الواقع الإداريّ في الوزارة، وكيفية العمل على تحسينه والورش الاصلاحية التي يعمل على تنفيذها.

ونوّه، في مؤتمر صحافيّ، بجهود موظفي وزارة الصناعة، معتبرًا أنّهم صامدون في وجه الصعوبات كما تتمتّع الغالبية الساحقة من بينهم بالكفاءة والنزاهة وملتزمون بالأخلاقيات المهنيّة.

وقال: "أمّا اذا كان هناك فاسدون من بينهم فعددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد، ويجب محاسبتهم وفق القانون لحماية سمعة الوزارة وموظفّيها".

وأوضح أنّ القطاع الصناعيّ هو أكبر ربّ عمل في لبنان ويضمّ 210 آلاف عامل وموظّف تقريبًا.

كما أوضخ أنّه يُصدّر نحو مليارين وخمسمئة مليون دولار سنويًا، ويُنتج أكثر من 1500 منتج، ويساهم بعشرة مليارات دولار من الناتج المحلي.  لذلك رأى انه يمكن اعتبار القطاع الصناعيّ قطاعًا سياديًا بامتياز، إذ يؤمّن الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي.

وقال: "هناك مقولة إننا تجّار منذ عهد الفينيقيين ولكنهم وقبل تصدير الخشب والحرف والزجاج والأرجوان قاموا بتصنيعه. من هنا أهنّئ الصناعيين على عملهم وعلى استثماراتهم لتطوير هذا القطاع".

ولفت عيسى الخوري إلى أنّ الحكومات المتعاقبة منذ عام 2000 الى عام 2019 صرفت نحو 238 مليار دولار في السنوات العشرين، خصصّت منها 83 مليون دولار فقط لوزارة الصناعة المعنية في تنمية ومساعدة أهم قطاع في لبنان.

وشدّد على وجوب زيادة موازنة الوزارة المولجة برعاية هذا القطاع وحمايته اي وزارة الصناعة، إذا أردنا تقوية القطاع الصناعيّ".

ولفت إلى أنّ "أساس الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية هو العجز في الميزان التجاريّ ومعدّله السنويّ 15 مليار دولار"، لافتًا إلى أنّ لبنان يقع في عجز تجاريّ سنويّ يبلغ 15 مليار دولار، يتأمّن تسديد جزء منه من تحويلات المغتربين ومن الخدمات التي تقوم بها مؤسسات لبنانية في الخارج، فضلًا عن الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري والسياحة والتدفّقات المالية الأخرى". 

وأوضح أنّه "في ما خصّ ميزان المدفوعات الذي يجب أن يكون متوازنًا، فبات سلبيًا سنة بعد أخرى، ما أجبر الدولة على اصدار سندات خزينة تسمّى Eurobonds كي تستدين من الخارج، ثم ترسل الأموال المقترَضة لشراء حاجات لبنان من الخارج".

ولفت إلى أنّ "سبب المشاكل التي نواجهها اليوم هو العجز في الميزان التجاري، لذا يتوجّب علينا تخفيض هذا العجز، من خلال التوصّل الى تخفيض كمية الاستيراد ورفع كمية التصدير".

وشرح عيسى الخوري الورش الاصلاحيّة التي باشر بتنفيذها لتطوير العمل في الوزارة، وأبرزها: وضع الاستراتيجيّة الصناعية الوطنية، بالتعاون مع مجموعة استشارية عالمية وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، والتي من المتوقّع انجازها خلال ثلاثة أشهر كحدّ أقصى. 

كما اوضح أن هذه الورشة تترافق مع تحسين هيكلة الوزارة، باعتبار أن أي استراتيجية تحتاج الى آلية تنفيذيّة تساعدها، مذكرا أن الادارة العامة تعود الى عهد الرئيس فؤاد شهاب في العام 1959، ومنذ ذلك التاريخ لم تشهد أي تطوير. 

وأكد العمل على مكننة الوزارة لتجنّب التعاطي المباشر بين الموظفين وصاحب العلاقة، وهذا يتيح للمواطن او صاحب المعمل بانجاز معاملاته الكترونيًا فتكون الخدمة أسرع وأكثر فاعليّة وتحدّ من امكانية الفساد، إضافة الى مكننة طريقة العمل داخل الوزارة workflow، ورقمنة الداتا واستيعابها ضمن الخوادم (servers)، وهذا يتم بالتنسيق مع المنظمة الأمم المتحدة للانماء (UNDP).

وكشف العمل على مسح صناعي جديد، قال: "يبلغ عدد المصانع المسجّلة في الوزارة سبعة آلاف مصنع تقريباً، فيما توجد احصاءات ودراسات غير رسمية تشير الى وجود 15 ألف مصنع. لذا من المهم أن نعرف أماكن وجود هذه المؤسسات ومساعدة أصحابها على تنظيم أوضاعهم وتسويتها بشكل قانوني، ولا سيما ان معظمها معامل صغيرة وموجودة في مناطق سكنية. كذلك سنقوم بتأسيس مجموعات صناعية صغيرة mini industrials clusters وذلك بالتنسيق مع البلديات المعنية، ما يساهم في احتضان هذه المؤسسات وتخفيض كلفة إنتاج الكهرباء والصيانة والأمن وتدارك المخاطر البيئية. وهنا نشير الى أنه يتم التفاوض مع مؤسستين يمكن التعاون معها في انجاز هذا الموضوع وسيتّخذ نحو 8 أشهر للتنفيذ". 

وأعلن عيسى الخوري تشكيل هيئة تعزيز الصادرات، وهي تتألف من مستشارين يقومون بدراسة عن حاجات الأسواق الاساسية التي يصدّر اليها لبنان لزيادة نسبة هذه الصادرات ولمعرفة ما اذا يمكن تصدير صناعات لبنانية أخرى، مؤكدا ان هذه الخطوة تساعد القطاع الصناعي على رفع التصدير. 

وكشف أنهم في طور تأسيس هيئات مشتركة مع وزارتي الصحة والزراعة وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، نظرا للأمور المتشابكة بين هذه الوزارات، موضحا ان هذا التعاون يساعد في ايجاد حلول للمشاكل التي يواجهها الصناعيون. 

وختم وزير الصناعة مذكّرًا باعتماده شعار "Made By Lebanon" أي "صنع من كل لبنان"، لأننا فخورون بكل إنتاج شارك كل لبنانيّ بانتاجه.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

المباشرة

العمل

الإصلاحية...

الخوري:

القطاع

الصناعيّ

سيادي

بإمتياز

LBCI التالي
أسرار الصحف 23-04-2025
سلسلة لقاءات للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-04-16

عيسى الخوري جال في معهد البحوث الصناعية: لضرورة تطوير البنى التحتيّة للجودة

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-28

عيسى الخوري مكرّما في الرابطة المارونية: نعمل مع وزير الطاقة على إجراء يخفف فاتورة الكهرباء على الصناعيين

LBCI
اقتصاد
2025-04-04

عيسى الخوري يصرّح عن أمواله

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-27

عيسى الخوري بحث مع سفير الهند إمكانية التبادل التجاري والتعاون المعرفي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:56

المكتب الإعلامي لوزير الطاقة أعلن فتح باب الترشح للهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء

LBCI
أمن وقضاء
11:53

يسرق صناديق التبرعات من المساجد... فأوقفته مفرزة إستقصاء بيروت

LBCI
أخبار لبنان
11:42

اعتصام لنقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: لرفع الصوت ضد أي تعليق للعمل بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية

LBCI
أخبار لبنان
11:40

وائل هاشم: زيارة الوفد اللبناني لواشنطن تحمل أهمية إستثنائية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-04-11

علي فياض: "حزب الله" منفتح على أي مسار حواري داخلي تطلقه الدولة لمعالجة الملفات العالقة

LBCI
خبر عاجل
2025-04-18

استهداف سيارة عند مفرق مغدوشة - الغازية

LBCI
صحة وتغذية
2025-04-10

صلة بين مشاكل الأسنان والصداع النصفي... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات!

LBCI
أخبار دولية
2025-04-11

إيران ستعطي الدبلوماسية "فرصة حقيقية" في محادثات عُمان رغم الضغوط الأميركية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:00

جولة لوزير الثقافة على المعالم الأثرية ومشاريع الترميم وإحياء التراث في طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
06:21

شؤون إسلامية ووطنية في جلسة لمجلس المفتين برئاسة دريان

LBCI
أخبار دولية
06:15

الرئيس الفلسطيني يحض حركة حماس على تسليم الرهائن الاسرائيليين

LBCI
أخبار لبنان
02:44

كنعان يكشف للـLBCI عن محور لقاءاته مع المسؤولين الاميركيين

LBCI
أخبار لبنان
00:27

أورتاغوس: ترامب سيزور السعودية في أول جولة شرق أوسطية والإدارة الأميركية تدعم مسار التعافي في لبنان بقيادة شجاعة

LBCI
أخبار لبنان
16:55

سلسلة لقاءات للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

شوكولا دبي تشعل أزمة الفستق الحلبي بعد جنون التيك توك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الوفد اللبناني في واشنطن: الاصلاحات ضرورية للبنان لا لأي طرف آخر والمشوار شاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
04:46

صدمة كبيرة في الوسط الفني... الموت يغيب الإعلامي صبحي عطري

LBCI
أخبار دولية
13:05

الساعات الأخيرة للبابا فرنسيس...

LBCI
حال الطقس
01:12

تأثير اضطراب صحراوي على لبنان: حرارة مرتفعة وغُبار كثيف.. ومطر موحل مُحتمل ليل الخميس

LBCI
أخبار لبنان
05:21

الحجار: تعديل موعد الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية إلى السبت 24 أيار بسبب عيد المقاومة والتحرير

LBCI
اخبار البرامج
15:54

"رياض سلامة كان كبش محرقة"... محمد الحوت في حديث مؤثر عن زوجته الراحلة وهذا ما قاله عن الميدل إيست (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد

LBCI
أخبار لبنان
08:40

وفد من "حزب الله" زار الراعي مطمئنًا: البطريرك أكد وجوب العمل على إخراج العدو الإسرائيلي تطبيقًا للـ1701

LBCI
أخبار لبنان
00:27

أورتاغوس: ترامب سيزور السعودية في أول جولة شرق أوسطية والإدارة الأميركية تدعم مسار التعافي في لبنان بقيادة شجاعة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More