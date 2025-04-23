قـوى الأمـن: إخلاء شارع المصارف وإقفاله كلّيًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة التشريعية

أكّدت المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة إخلاء شارع المصارف وإقفاله كلّيًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة التشريعية لدراسة القوانين والمشاريع المُدرَجَة على جدول أعمال المجلس، وذلك الخميس الواقع فيه 24-4-2025.



وأوضحت أنّ الإخلاء واللإقفال يبدأ اعتبارًا من السّاعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.



وطالبت المواطنين بأخذ العلم والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخليّ، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام.