رسامني استقبل وفدًا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ UNDP

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وفدًا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ UNDP برئاسة الممثلة المقيمة للبرنامج في لبنان بليرتا أليكو، يرافقها فهاكن كاباكيان المسؤول عن ملف التنمية الخضراء، نبيل منيمنة مدير المشروع وزاهي شاهين مدير مشروع إدارة مخاطر الكوارث.



والتقى رسامني النائب ياسين ياسين، على رأس وفد، وكانت جولة أفق حول الأوضاع العامة، وشؤون إنمائية تعنى بها الوزارة.