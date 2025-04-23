اجتماع للرؤساء السابقين لـ"اتحاد جمعيات العائلات البيروتية" طالب بتعديل قانون البلدية وصلاحيات المحافظ والمجلس البلدي

عقد الرؤساء السابقون لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية رياض الحلبي، محمد خالد سنو ومحمد عفيف يموت اجتماعًا في مكتب عميد الاتحاد النائب السابق محمد الأمين عيتاني في محاولة لمعالجة موضوع الانتخابات البلدية في مدينة بيروت.



وأوضحوا في بيان أنّه "مع اقتراب موعد الاستحقاق البلدي، تطالعنا الصحف ووسائل التواصل الإجتماعيّ يوميًا ببيانات متعددة صادرة عن رموز بيروتية مختلفة تتناول الانتخابات البلدية وتعديل قانون الانتخابات والمناصفة والوحدة والوصاية وصلاحيات المحافظ، ويتساءلون عما إذا كان البيارتة ليسوا اصحاب المصلحة في حسن إدارة شؤون مدينتهم ولا هم الأجدر في إختيار ممثليهم".



وقالوا: "كأن النكسة التي اصابتنا من قانون الانتخابات النيابية السابقة باللائحة المقفلة لم تكن كافية أن تلدغنا مرة اخرى ولن تعطل حريتنا وتقيد اختيارنا الديموقراطي للمرشحين".



ودعوا "هذه الرموز البيروتية الى اجتماع عام للمناقشة وإتخاذ القرار المناسب والموحد لتعديل قانون الانتخابات وصلاحيات المحافظ والمجلس البلدي قبل اجراء الانتخابات".