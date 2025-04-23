أمسية صلاة لأهالي ضحايا انفجار بيروت في مناسبة عيد القديس جاورجيوس

نفذ أهالي ضحايا انفجار بيروت أمسية صلاة بعنوان "تقوّوا بالربّ"، في مناسبة عيد القديس جاورجيوس، المدافع عن الحقّ وشفيع مدينة بيروت.



وقد تخلل الوقفة تكريس أيقونة القديس، استذكارًا لضحايا إنفجار مرفأ بيروت وتضامنًا مع الأهالي والمصابين والمتضرّرين، ودعوة لتحمّل المسؤولية ومحاسبة الجُناة.