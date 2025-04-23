"مياه الجنوب" دعت المشتركين إلى تسديد رسوم الـ2025

اعلنت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" في بيان انها "وضعت قيد التحصيل رسوم مياه العام 2025، ويتوجب المبادرة الى تسديدها الى جباة المؤسسة أو في أحد مكاتبها أو لدى شركة OMT تحت طائلة البدء بتطبيق غرامة قدرها 2% عن كل شهر تأخير على أن يتم تطبيق الغرامة من تاريخ 2025/7/1".