عيسى الخوري: لتجنّب المواجهة بين "حزب الله" والجيش اللبنانيّ وإشكالية صندوق النقد "مكبرينا"

أكّد وزير الصّناعة جو عيسى الخوري أنّ الدول العربية وايران وإسرائيل في صدد الذهاب نحو السلام.وأوضح، في حديث لبرنامج "حوار المرحلة"، أنّ الإشكالية في لبنان تكمن في الداخل في التعدديات، "فإن لم يحصل توافق لن نصل إلى هذه الخطوة وهذه الفترة ليست فترة تطبيع".وقال: "عندما تكلمت على سلام لم أقصد بين لبنان وإسرائيل بل على سلام في المنطقة واسنتدت على معطيات المنطقة والتغييرات في العلاقات الدولية".وشدّد على وجوب تجنّب المواجهة بين "حزب الله" والجيش اللبنانيّ، كوضع مجلس الدفاع الأعلى جدولًا زمنيًا لتسليم سلاح الحزب.ولفت عيسى الخوري إلى أنّ الإشكالية التي يعاني منها رئيس الجمهورية جوزاف عون هي التوافق بين كسب ثقة الحزب من جهة، وكسب ثقة المجتمع الدوليّ من جهة أخرى.وشدّد على أنّ على الحوار أن يكون متى وكيف سيُسلّم السلاح وليس ما إذا سيُسلم أم لا.ورأى وجوب اعتراف "حزب الله" بحقيقة "أنّ سلاحه والسلاح الفلسطينيّ لا دور لهما، بعد الآن، فهو لا يمكنه أن يعطي الخطاب نفسه والسيادة الداخلية تحتاج إلى بسط سلطة القوى الأمنية الشرعية".وأعرب عن اعتقاده بأنّ الرئيس عون باشر بالمفاوضات مع الحزب من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري.وقال: "إنّ حركة "أمل" أظهرت أنّها لبنانية أكثر من الحزب".وأضاف: "أمّا عن إشكالية صندوق النقد، فـ"مكبرينا" لأنّ معظم ما يطلبه من إصلاحات مقابل مساعدتنا قمنا به".وأوضح أنّ الفساد في وزارة الصناعة يكمن في الواجهة أي بعض الموظفين ومكننة الوزارة تقتضي إلغاء ذلك بإقامة المعاملات إلكترونيًّا، كاشفًا أنّ هذا ما سيحصل خلال الأشهر المقبلة.