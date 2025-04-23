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مخزومي: القرار بسحب توقيعي على اقتراح تعديل قانون البلديات متخذ إذا حصل تلاعب بالتعديلات المقترحة
أخبار لبنان
2025-04-23 | 15:52
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مخزومي: القرار بسحب توقيعي على اقتراح تعديل قانون البلديات متخذ إذا حصل تلاعب بالتعديلات المقترحة
كّد النائب فؤاد مخزومي أنّ القرار بسحب توقيعه على اقتراح تعديل قانون البلديات متخذ، في حال حصول أي تلاعب بالتعديلات المقترحة، بما يتيح للمجلس البلدي مجتمعًا ممارسة صلاحياته بموجب القانون وتنفيذ مهامه من دون قيود.
وقال: "إنه شرط لازم والتحايل عليه مرفوض، كما أن أي محاولة تجزئة لاقتراح التعديل بهدف تمرير المناصفة من دون تعديل صلاحية المحافظ، تعني سحب توقيعي فورًا".
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