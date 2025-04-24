اقفال باب الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء جبيل

اقفل عند منتصف الليل، باب الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء جبيل، اذ بلغ عدد الذين تقدموا بترشيحاتهم في مكتب قائممقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري ١٢٧٩مرشحا، وهي على الشكل التالي:



مجالس بلدية ٨٥٦

مختار ٢٤٣

هيئة إختيارية ١٨٠