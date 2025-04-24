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الرئيس عون في الذكرى الـ110 للابادة الأرمنية: تأكيد على أهمية الالتزام بمبادىء العدالة وحقوق الانسان والكرامة

أخبار لبنان
2025-04-24 | 03:04
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الرئيس عون في الذكرى الـ110 للابادة الأرمنية: تأكيد على أهمية الالتزام بمبادىء العدالة وحقوق الانسان والكرامة
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الرئيس عون في الذكرى الـ110 للابادة الأرمنية: تأكيد على أهمية الالتزام بمبادىء العدالة وحقوق الانسان والكرامة

اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن الذكرى العاشرة بعد المئة للإبادة الأرمنية ليست مجرد استذكار لحدث تاريخي مؤلم، بل هي تأكيد على أهمية الالتزام  بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وتذكير للعالم بضرورة الوقوف في وجه كل أشكال العنف والتطرف والإقصاء.من هنا، يجدد لبنان اليوم موقفه الثابت والداعم للشعب الأرمني في نضاله السلمي  لتحقيق هذه  المبادئ.

وقال الرئيس عون: "لقد أثبت المواطنون اللبنانيون من أصل أرمني، عبر تاريخهم الطويل على أرض لبنان، أنهم مثال للانتماء الوطني الصادق وللإسهام البنّاء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية، فكانوا دائماً جزءاً لا يتجزأ من الهوية اللبنانية المتنوعة والغنية بتعدد مكوناتها".

وأضاف: "رحم الله ضحايا الإبادة الأرمنية وجميع ضحايا الظلم والعدوان في كل مكان، وحفظ الله لبنان وشعبه من كل سوء". 

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