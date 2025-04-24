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الخارجية لسفير ايران: للالتزام بالأصول الدبلوماسية
أخبار لبنان
2025-04-24 | 06:09
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الخارجية لسفير ايران: للالتزام بالأصول الدبلوماسية
حضر السفير الايراني لدى لبنان مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية بناء لاستدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة.
والتقى أماني، الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني الشميطلّي، الذي أبلغه بضرورة التقيّد بالأصول الدبلوماسية المحددة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدمها إتفاقية فيينا.
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