سلام: الحكومة مصممة على ردم فجوة الثقة بين لبنان والدول العربية

أكد رئيس الحكومة نواف سلام انطلاق مسار جديد، عنوانه إعادة بناء الدولة وتحقيق الإصلاحات الجذرية.



وشدد سلام أمام رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر الغباش، على تصميم الحكومة على ردم فجوة الثقة بين لبنان والدول العربية.



وأشار إلى أن الحكومة ماضية في إقرار خطة الإصلاح، مشددا على إقرار قانون رفع السرية المصرفية في البرلمان.



وكشف سلام أنه سيتم قريبا إقرار قانون استقلالية القضاء.



بدوره، أكد الغباش ثقة الامارات بأن لبنان سيستعيد دوره التاريخي، مشيدا بالإجراءات ولا سيما في المطار وعلى طريق المطار من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية.



واعتبر أن زيارته تفتح الآفاق للعودة إلى لبنان.