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تزامنا مع الجلسة التشريعية ... اعتصام للعسكريين المتقاعدين في محيط مجلس النواب
أخبار لبنان
2025-04-24 | 06:37
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تزامنا مع الجلسة التشريعية ... اعتصام للعسكريين المتقاعدين في محيط مجلس النواب
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تزامنا مع الجلسة التشريعية ... اعتصام للعسكريين المتقاعدين في محيط مجلس النواب
اعتصم عدد من العسكريين المتقاعدين في محيط مجلس النواب تزامنا مع الجلسة.
وأكد العسكريون أن رسالتهم سلمية وتحذيرية من أجل أن ترد لهم الدولة جزء من حقوقهم، محذرين من تحرك جديد في حال عدم تحصيل حقوقهم.
أخبار لبنان
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